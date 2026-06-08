Hakan Fidan : Le processus de normalisation entre la Türkiye et l’Arménie se poursuit en étroite coordination avec l’Azerbaïdjan

Istanbul, 8 juin, AZERTAC

« Notre plus grande aspiration est que notre région soit connue non pas pour les conflits, mais pour les projets de développement, non pas pour la fragmentation, mais pour des initiatives de prospérité commune. Nous voyons l’expression la plus prometteuse de cette vision dans le processus de paix en cours entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. La volonté manifestée par les parties a ouvert une véritable fenêtre d’opportunité pour notre région », a fait savoir le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, lors d’une conférence de presse tenue à Istanbul à l’issue de la 10e réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères de la Türkiye, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie.

« Nous soutenons le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Nous souhaitons également que les préoccupations légitimes de l’Azerbaïdjan soient prises en compte et que l’accord de paix soit signé sans être retardé. Le processus de normalisation que nous menons avec l’Arménie se poursuit également en étroite coordination avec l’Azerbaïdjan. Des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine au cours des quatre dernières années », a souligné le ministre.

Il a également évoqué que les efforts étaient poursuivis avec détermination afin de développer cette dynamique positive, qui sert les intérêts communs de l’ensemble de la région.

Gunel Karatepe

Correspondante spéciale de l’AZERTAC