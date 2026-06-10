Hikmet Hadjiyev : Après l’instauration de la paix dans la région, de nouvelles opportunités sont nées dans la politique étrangère de l’Azerbaïdjan

Washington, 10 juin, AZERTAC

« Depuis le rétablissement de son indépendance, l’Azerbaïdjan œuvre au développement du Couloir médian », a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention en ligne lors du Forum transcaspien.

Il a indiqué qu’à la suite du règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de l’instauration de la paix dans la région, de nouvelles dimensions et opportunités sont nées dans la politique étrangère de l’Azerbaïdjan et cela s’est étendue vers de nouveaux espaces géographiques.

« L’Azerbaïdjan est un pays du Caucase du Sud. Nous appartenons également à l’espace de l’Asie centrale et à la région de la mer Caspienne. L’Azerbaïdjan possède aussi une dimension européenne et moyen-orientale. Toutes ces valeurs ne sont pas contradictoires, elles sont au contraire complémentaires et compatibles entre elles. À la suite du règlement du conflit avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan est passé au concept de puissance moyenne. Pour nous, ce concept ne se mesure pas uniquement à la taille du territoire, à l’économie ou à la population. Il s’agit d’un réseau de partenariats entre États », a ajouté l’assistant du président azerbaïdjanais.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC