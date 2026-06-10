Hikmet Hadjiyev : Dans le contexte de l’escalade du conflit au Moyen-Orient, le Couloir médian gagne en importance

Washington, 10 juin, AZERTAC

« Le Couloir médian est en phase de transformation profonde, passant d’un simple itinéraire de transport à un système géoéconomique stratégique reliant l’Europe, le Caucase du Sud, l’Asie centrale et d’autres pays », a souligné Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d’Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention en ligne lors du Forum transcaspien.

Il a indiqué que, dans le contexte de l’escalade des conflits dans la région du Golfe et au Moyen-Orient, le Couloir médian gagne en importance. « L’un des éléments clés du Couloir médian est la ligne ferroviaire Bakou–Tbilissi–Kars. Une dimension importante de l’architecture de connectivité concerne également la région azerbaïdjanaise du Nakhtchivan. Le corridor de Zenguezour en cours d’émergence est de plus en plus considéré comme un segment stratégique du Couloir médian. En renforçant la connectivité Est-Ouest, il a également le potentiel de consolider les liens directs de l’Azerbaïdjan avec la Türkiye et, plus largement, avec les pays européens », a ajouté l’assistant du président.

Melahet Nedjefova

Correspondante spéciale de l’AZERTAC