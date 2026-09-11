Hikmet Hadjiyev : Depuis 2020, plus de 45 localités ont été reconstruites et mises à la disposition des anciens déplacés internes

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

« Plus de 40 000 anciens déplacés internes azerbaïdjanais sont déjà retournés au Garabagh, et d'autres suivront. C'est une source de grande fierté. Depuis 2020, plus de 45 localités ont été reconstruites et mises à la disposition des anciens déplacés internes », a fait savoir Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention au Centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit.

Selon lui, environ 100 000 personnes vivent, travaillent et étudient actuellement au Garabagh.

« Cela représente une expérience unique acquise par l’Azerbaïdjan dans le domaine de la restauration et de la construction post-conflit. Nous estimons que l’expérience de l’Azerbaïdjan pourrait également s’avérer bénéfique pour d’autres régions du monde en proie aux conflits et aux guerres. Le Forum urbain mondial, accueilli par l’Azerbaïdjan, a démontré une fois de plus que la coopération, l’engagement mutuel, ainsi que le partage d’expériences et de connaissances sont d’une importance capitale dans ce travail », a ajouté l’assistant du président de la République.