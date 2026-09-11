Hikmet Hadjiyev : Des efforts supplémentaires continuent d'être déployés pour la restauration, la construction et la préservation du patrimoine culturel

Khankendi, 11 septembre, AZERTAC

« Le Garabagh a été, est et restera un centre culturel pour l'Azerbaïdjan et notre peuple. Malheureusement, le patrimoine culturel de l'Azerbaïdjan a subi des destructions durant les années d'occupation. Toutefois, nous restaurons le patrimoine culturel du peuple azerbaïdjanais, ainsi que tout le patrimoine culturel situé au Garabagh et dans d'autres régions du pays. Il s'agit du patrimoine culturel de l'Azerbaïdjan, protégé tant par les lois nationales que par le droit international », a dit Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, dans son intervention au Centre culturel de Khankendi, entièrement reconstruit.

Selon Hadjiyev, des efforts supplémentaires continuent d'être déployés pour la restauration, la construction et la préservation du patrimoine culturel.

« Je suis convaincu que cette visite nous permettra de constater directement la mise en œuvre du concept actuel de restauration et de construction. Nous découvrirons également des entreprises industrielles, car le retour des anciens déplacés internes et des réfugiés nécessite aussi de garantir leur emploi », a-t-il ajouté.