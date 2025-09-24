Hikmet Hadjiyev : Nous sommes reconnaissants au président Trump d'avoir conduit le conflit à un résultat définitif

New York, 24 septembre, AZERTAC

« Auparavant, lors de mes visites à Washington, j'évoquais systématiquement le conflit arméno-azerbaïdjanais. Mais aujourd'hui, je viens dans cette capitale avec un programme totalement différent », a déclaré l’assistant du président de la République, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, lors du 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : Connectivité, finance et énergie », s’est tenu à New York.

« Mais ce conflit est terminé. Je saisis également cette occasion pour exprimer notre immense gratitude au président Trump et à son administration pour avoir joué un rôle de leader et avoir conduit ce conflit à un résultat définitif. Une paix fondamentale règne désormais dans la région », a souligné Hikmet Hadjiyev.