Hikmet Hadjiyev : Une croissance du trafic de fret de plus de 50 millions de tonnes est attendue le long du Couloir médian

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

« Une croissance du trafic de fret de plus de 50 millions de tonnes est attendue le long du Couloir médian. À cette fin, l'Azerbaïdjan réalise des investissements supplémentaires », a dit l’assistant du président de la République d’Azerbaïdjan, chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, Hikmet Hadjiyev, lors du 6e Forum d’affaires de la mer Caspienne portant sur le thème « Au long du Couloir médian : Connectivité, finance et énergie », s’est tenu à New York.

« Le port de Bakou a une capacité de manutention de 25 millions de tonnes par an, et des travaux sont en cours pour augmenter ces capacités », a ajouté Hikmet Hadjiyev.

Il a indiqué que le projet ferroviaire, qui s'étend de Bakou à Zenguilan et à la frontière avec l’Arménie, est en cours depuis 2020. « Son achèvement est prévu pour mi-2026. Des travaux sont également en cours sur le tronçon de Zenguézour, long de 42 km, situé en Arménie, avec la participation de nos partenaires américains. Le troisième tronçon couvre le Nakhtchivan. Des investissements supplémentaires sont réalisés dans cette zone, et nous invitons d'autres partenaires internationaux, notamment des pays européens, à collaborer. Faire du Caucase du Sud un espace de coopération est notre objectif principal », a précisé Hikmet Hadjiyev.