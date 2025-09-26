Ibrahim Ighlane : La Bibliothèque nationale du Maroc a pour vocation de diffuser le savoir et de s'ouvrir sur le monde VIDEO

Rabat, 26 septembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Placée sous la tutelle du Ministère marocain de la culture, la Bibliothèque nationale du Royaume, dont le siège est à Rabat, la capitale, joue un rôle important dans l'indexation et de la préservation de la production éditoriale nationale marocaine.

Ce rôle est assuré à travers des programmes scientifiques rigoureux mis en œuvre dans un espace polyvalent doté de toutes les capacités techniques nécessaires et de ressources humaines compétentes et expérimentées.

Pour discuter de cet espace culturel et scientifique, et à l'occasion de la participation de la Bibliothèque à la 11e édition du Salon international du livre à Bakou, qui se tiendra du 1er au 7 octobre, le correspondant de l'AZERTAC à Rabat a rencontré Ibrahim Ighlane, chef de pôle coordination et Chercheur en patrimoine culturel à la Bibliothèque nationale du Maroc, qui a déclaré :

- Documentation, consommation de connaissances et animation culturelle :

Les missions principales de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc se résument en quatre axes fondamentaux. Premièrement, la Bibliothèque nationale est chargée de collecter, de préserver et de publier l'ensemble des fonds documentaires disponibles. Deuxièmement, elle a une mission fondamentale en tant que chef de file du réseau des bibliothèques au Maroc. Troisièmement, cette institution vise la coopération et l'ouverture aux bibliothèques et institutions similaires, au Maroc comme à l'étranger. Quatrièmement, elle s'inscrit dans ce que l'on pourrait appeler l’animation culturelle. En d'autres termes, la Bibliothèque nationale devient non seulement un espace de consommation du savoir, mais aussi un espace d’animation culturelle.

- Distingués aux niveaux arabe et africain :

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc est considérée comme l'une des principales bibliothèques nationales du monde arabe et africain, grâce à son fonds documentaire important, riche et diversifié. Ce fonds peut être divisé en quatre collections.

- Quatre piliers fondamentaux :

La première et la plus importante, c'est la collection documentaire, constituée de manuscrits. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc abrite plus de 33 000 manuscrits. Ces manuscrits couvrent divers domaines du savoir, notamment la médecine, la chirurgie, l'agriculture, la jurisprudence, la philosophie, les sciences religieuses et juridiques, l'arithmétique, etc.

Le deuxième fonds est spécialisé, qui comprend un fonds de photographies et de cartes rares, ainsi que des plans d'aménagement datant de 1912 à 1956. Vient ensuite le troisième fonds documentaire, ou troisième catégorie, qui concerne les périodiques. La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc possède un important fonds documentaire de périodiques, composé de revues et de journaux.

Le dernier fonds documentaire est le fonds monographique, ou fonds de livres rares. La Bibliothèque nationale possède plus de sept mille titres de livres rares datant du XIVe siècle et des siècles suivants, jusqu'au XIXe siècle.

- Des laboratoires au service de tous :

À ce fonds documentaire de divers types, s'ajoutent des laboratoires tels que le laboratoire de restauration, le laboratoire de traduction et le laboratoire de numérisation. Ces laboratoires sont mis à disposition par la Bibliothèque nationale, soit pour son propre fonds documentaire, soit pour être utilisés par des institutions nationales au Maroc et à l'étranger.