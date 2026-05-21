Ihor Terekhov : La coopération internationale joue un rôle important dans la restauration de Kharkiv

Bakou, 21 mai, AZERTAC

Les questions liées à la régénération de la ville de Kharkiv, en Ukraine, ont été abordées lors de l'événement « Régénération urbaine à Kharkiv : reconstruire les logements et l'avenir » dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Dans son discours, le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a souligné l'importance de la coopération internationale dans le processus de restauration de la ville. Il a été affirmé que le plan général de Kharkiv avait été élaboré avec le soutien et la participation de partenaires internationaux, et qu'un projet pilote était actuellement mis en œuvre à Saltivka-Nord.

« La restauration de Kharkiv ne vise pas seulement à rénover les infrastructures, mais aussi à créer un environnement urbain moderne et durable », a-t-il ajouté.