Ihor Terekhov : La coopération internationale joue un rôle important dans la restauration de Kharkiv
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Les questions liées à la régénération de la ville de Kharkiv, en Ukraine, ont été abordées lors de l'événement « Régénération urbaine à Kharkiv : reconstruire les logements et l'avenir » dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Dans son discours, le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a souligné l'importance de la coopération internationale dans le processus de restauration de la ville. Il a été affirmé que le plan général de Kharkiv avait été élaboré avec le soutien et la participation de partenaires internationaux, et qu'un projet pilote était actuellement mis en œuvre à Saltivka-Nord.
« La restauration de Kharkiv ne vise pas seulement à rénover les infrastructures, mais aussi à créer un environnement urbain moderne et durable », a-t-il ajouté.
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