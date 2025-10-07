Ilham Aliyev : Actuellement, nous travaillons sur le corridor de l’énergie verte reliant l’Asie centrale, l’Azerbaïdjan, la Türkiye et l’Europe

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan attire également d’importants investissements dans les sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. D’ici 2030, environ 40 % de notre production d’énergie sera assurée par des sources renouvelables », a fait savoir le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des États turciques.

« Actuellement, nous travaillons sur le corridor de l’énergie verte reliant l’Asie centrale, l’Azerbaïdjan, la Türkiye et l’Europe », a dit le président de la République.