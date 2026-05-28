Ilham Aliyev : Aujourd'hui, chaque pouce de territoire azerbaïdjanais est sous notre contrôle

Bakou, 28 mai, AZERTAC

« Les années 2020 et 2023 sont toutes deux nos glorieuses victoires, et nous en serons à jamais fiers. Aujourd'hui, chaque pouce de territoire azerbaïdjanais est sous notre contrôle », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors d'une rencontre avec les habitants du village de Boyuk Galaderesi du district de Choucha.

Le chef de l'État a ajouté : « La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ont été pleinement rétablies. La paix obtenue l'a été selon nos conditions ».