Ilham Aliyev : Aujourd’hui, l’ensemble du Karabagh et du Zenguézour oriental est un vaste chantier de construction

Bakou, 28 octobre, AZERTAC

« Aujourd’hui, l’ensemble du Karabagh et du Zenguézour oriental est un vaste chantier de construction », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les habitants du village de Horovlou de la région de Djabraïl.

Le chef de l’État a dit : « Plus de 50 000 personnes vivent, travaillent et font leurs études dans le Karabagh et le Zenguézour oriental. Parmi elles, environ 20 000 sont d’anciens déplacés qui sont retournés dans leur patrie, sur leur terre natale. Les autres sont des citoyens qui travaillent dans divers secteurs. »