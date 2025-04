Ilham Aliyev : Dans l’intérêt national américain, des relations fortes avec l’Azerbaïdjan sont très importantes pour cette région

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Ainsi, son deuxième mandat (administration Trump – réd) sera, à mon avis, bien plus actif et plus axé sur les intérêts nationaux des Américains que le premier. Dans l'intérêt national américain, des relations fortes avec l'Azerbaïdjan sont importantes pour cette région », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« L'Azerbaïdjan, en tant que membre du Sud global, avec une position forte au sein du Mouvement des non-alignés, dont nous avons assuré la présidence avec succès pendant quatre ans, avec nos liens étroits avec la région de l'Asie centrale, et nos capacités, notre potentiel économique, nos ressources énergétiques et notre armée, qui a démontré sa force sur le champ de bataille, et non dans les défilés, et avec nos connexions politiques, peut être un partenaire très important pour les États-Unis », a souligné le président de la République.