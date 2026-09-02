Ilham Aliyev : Des opérations de déminage à grande échelle sont menées dans les territoires libérés

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« Des opérations de déminage à grande échelle sont menées dans les territoires libérés », a fait savoir le président de azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants à la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines.

« À ce jour, plus de 298 000 hectares de terres ont été déminés, et 260 147 mines et munitions non explosées ont été découvertes et neutralisées. L'Azerbaïdjan a recours à des technologies de pointe, à des approches innovantes et à des systèmes de gestion modernes pour accroître la rapidité, la sécurité et l'efficacité du déminage », a souligné le président Aliyev.