Ilham Aliyev : D’ici à 2030, environ 40 % de la production énergétique de son pays sera assurée par des sources renouvelables

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan attire d’importants investissements à la fois dans les sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique », a souligné le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le président Aliyev a indiqué que d’ici à 2030, environ 40 % de la production énergétique de son pays serait assurée par des sources renouvelables.