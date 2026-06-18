Ilham Aliyev : Grâce à ses relations solides au niveau mondial, l’Azerbaïdjan s’est imposé comme un acteur majeur

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Grâce à ses relations solides au niveau régionale et mondiale, l’Azerbaïdjan s’est déjà imposé comme un acteur majeur », a souligné le président Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

Le chef de l’État a indiqué que l’Azerbaïdjan avait obtenu, grâce à une politique étrangère indépendante, un fort soutien de la communauté internationale et que le nombre de ses amis ne cessait d’augmenter d’année en année.