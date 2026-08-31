Ilham Aliyev : Il est réjouissant que les relations entre l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan aient atteint le niveau d'une alliance

Bakou, 31 août, AZERTAC

« Il est particulièrement satisfaisant de constater que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan, liés par des liens traditionnels d’amitié et de fraternité, se développent et se renforcent d’année en année, ayant atteint aujourd’hui le niveau d’un partenariat allié et acquis une nouvelle dimension », écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations adressée à son homologue kirghize Sadyr Japarov, à l’occasion du Jour de l’Indépendance, fête nationale de la République kirghize.

« La visite d'État que j'ai récemment effectuée dans votre pays hospitalier a démontré l'engagement ferme de nos nations en faveur du partenariat, ainsi que leur vaste programme de coopération, et a jeté les bases d'une nouvelle étape dans l'histoire des relations entre l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan », a noté le président Ilham Aliyev dans sa lettre.

Le chef de l'État a exprimé sa conviction que les relations et l'alliance entre l'Azerbaïdjan et le Kirghizistan continueraient de se développer et de se renforcer dans une dynamique ascendante grâce aux efforts conjoints, conformément aux intérêts de nos peuples.