Ilham Aliyev : Immédiatement après la guerre de la Victoire, l'Azerbaïdjan s’est déclaré prêt à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Arménie

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

« Le 10 novembre 2020 est entré dans l'histoire comme la date de la capitulation de l'Arménie et du rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan après près de 30 ans d'occupation », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le président Aliyev a fait savoir : « Immédiatement après la guerre de la Victoire, l'Azerbaïdjan s’est déclaré prêt à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Arménie, sur la base de la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. »