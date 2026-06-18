Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan considère le progrès technologique au service de l'humain comme l'un des principes fondamentaux de sa politique d'État

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Notre pays considère le progrès technologique au service de l'humain comme l'un des principes fondamentaux de sa politique d'État.

C'est ce qu'a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son message aux participants au Sommet international des médiateurs de Bakou, sur le thème « Les droits de l'homme à l'ère de l'intelligence artificielle : opportunités, risques et responsabilités ».

Le chef de l'État a souligné que des mesures importantes étaient prises en Azerbaïdjan en vue d'une application responsable et équilibrée des technologies innovantes et de l'intelligence artificielle.

« Les textes législatifs, les concepts et les plans d'action que nous avons adoptés dans ce domaine favorisent l'application de ces technologies dans le cadre de principes de sécurité, de transparence et de respect des droits de l'homme, contribuent au développement inclusif et accélèrent la transformation numérique », a précisé le président de la République.