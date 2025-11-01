Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et l'Algérie sont unis par des relations d'amitié et de fraternité

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a envoyé un message de félicitations à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à l’occasion de la fête nationale de la République algérienne démocratique et populaire.

Dans son message, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a félicité le président Abdelmadjid Tebboune et le peuple algérien, en écrivant : « Ce jour historique, gravé en lettres d'or dans les annales héroïques de votre pays, incarne la détermination du peuple algérien à l'indépendance et à la liberté, sa volonté inébranlable, ainsi que son unité et sa solidarité nationales.

L’Azerbaïdjan et l’Algérie sont unis par des relations traditionnelles d’amitié et de fraternité. Nous attachons une grande importance au développement de ces liens et à l’expansion de notre coopération.

Je crois que, conformément aux intérêts de nos peuples, la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays se poursuivra avec succès grâce à nos efforts conjoints. »

Le président Ilham Aliyev a souhaité à son homologue algérien une bonne santé, du bonheur et du succès dans ses activités, ainsi qu’une paix et une prospérité durables pour le peuple frère d’Algérie.