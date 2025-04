Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et la Chine soutiennent mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale

Bakou, 26 avril, AZERTAC

« Si vous regardez le texte de la Déclaration conjointe sur le partenariat stratégique global entre la République d’Azerbaïdjan et la République populaire de Chine, vous verrez le vaste programme des relations bilatérales. Nos pays font preuve de solidarité et d'amitié sur les questions d'intérêt national. Nous soutenons fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Nous soutenons fermement la politique d’une seule Chine , a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN.

« Nous avons été parmi les premiers pays à dénoncer publiquement et ouvertement les élections illégales à Taiwan. L’autre partie de la déclaration couvre un large éventail de questions telles que le commerce, les transports, les relations entre les peuples, les partenariats humanitaires et, bien sûr, cette étape est une initiative conjointe », a ajouté le chef d’Etat.