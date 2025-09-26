Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une amitié traditionnelle, un bon voisinage et une coopération

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan et le Turkménistan sont unis par une amitié traditionnelle, un bon voisinage et une coopération.

C’est ce qu’a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans sa lettre de félicitations adressée à son homologue turkmène Serdar Berdymoukhamedov à l'occasion du Jour de l'Indépendance, fête nationale de ce pays.

Félicitant Serdar Berdymoukhamedov et le peuple turkmène en son nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, le chef de l'État a également ajouté : « Je crois que nos relations bilatérales continueront de se développer et de se renforcer conformément à la volonté de nos peuples frères, qui sont étroitement liés par une ascendance commune et des valeurs nationales et spirituelles. »