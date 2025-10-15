Ilham Aliyev : La décision de tenir à Bakou la 13e session du Forum urbain mondial témoigne de la contribution de l’Azerbaïdjan aux processus internationaux d’urbanisme

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

« La décision d’organiser à Bakou, en 2026, la 13ᵉ session du Forum urbain mondial, l’un des événements les plus prestigieux au monde dans ce domaine, témoigne de la contribution de l’Azerbaïdjan aux processus internationaux d’urbanisation ainsi que de la grande confiance qu’il a acquise en tant que partenaire fiable », indique le président Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 3e Forum urbain national d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’État souligne que cet événement prestigieux renforcera encore davantage le rôle de l’Azerbaïdjan dans les processus mondiaux d’urbanisation, apportant une contribution essentielle au développement durable de la région ainsi qu’à la réalisation des objectifs globaux en matière d’urbanisation.