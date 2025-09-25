Ilham Aliyev : La mer Caspienne rétrécit rapidement et la principale raison n’est pas le changement climatique
Bakou, 25 septembre, AZERTAC
« En 2022, lors du Sommet des États riverains de la mer Caspienne, j'ai soulevé la question de la dégradation écologique de la mer Caspienne. Aujourd'hui, la situation est pire. La mer Caspienne rétrécit rapidement. La principale raison n’est pas le changement climatique ».
C’est ce qu’a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
« Il y a besoin des efforts communs des États riverains pour prévenir une catastrophe écologique aux conséquences imprévues. L’Azerbaïdjan est également prêt à coopérer étroitement avec l'ONU pour résoudre ce problème », a ajouté le président Aliyev.
