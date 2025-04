Ilham Aliyev : La première réconciliation réussie entre la Türkiye et Israël a été facilitée par l’Azerbaïdjan

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« La première réconciliation réussie entre la Türkiye et Israël a été, dans une certaine mesure, facilitée par l'Azerbaïdjan. Ainsi, lors de la première crise, nous avons joué un rôle actif pour essayer de rapprocher les deux pays », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du forum international intitulé « Vers un nouvel ordre mondial », organisé mercredi à l'Université ADA.

« Les deux pays sont des amis proches de l'Azerbaïdjan. Nous sommes alliés avec la Türkiye. Nous avons signé la Déclaration de Choucha en 2021 et sommes officiellement devenus alliés. Et Israël est un pays ami de l'Azerbaïdjan, et pendant de nombreuses années, une amitié mutuelle a été démontrée dans les moments difficiles pour nous deux. Par conséquent, bien sûr, pour nous, ces tensions entre les deux pays sont très préoccupantes et un sujet de préoccupation », a souligné le président azerbaïdjanais.