Ilham Aliyev : La situation géographique favorable de l'Azerbaïdjan fait de notre pays un pôle stratégique de la politique économique régionale

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

La situation géographique favorable de l’Azerbaïdjan fait de notre pays un pôle stratégique de la politique économique régionale.

C’est ce qui ressort du message du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev adressé aux participants au 1er Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan.

« Le volume de marchandises transitant par le Couloir médian augmente chaque année. Cet indicateur devrait s'accélérer dans les années à venir, notamment avec la mise en service du Corridor de Zenguézour », a indiqué le président Aliyev.

Selon le président Ilham Aliyev, les infrastructures modernes créées dans le pays, notamment le Port de commerce maritime international de Bakou et la Zone de libre-échange d'Alat, offrent aux investisseurs toutes les commodités nécessaires en termes d'accès direct aux marchés mondiaux et d'efficacité des transports. Parallèlement, les zones économiques spéciales, associées à des infrastructures de transport et numériques modernes, offrent des plateformes prêtes à l'emploi pour la production, la logistique, les énergies renouvelables, les services numériques et l'agriculture à haute valeur ajoutée.