Ilham Aliyev : L’Association internationale des juges constitue un espace de dialogue et de coopération internationaux
Bakou, 12 octobre, AZERTAC
« Regroupant les associations nationales de juges de près de 100 pays, l’Association internationale des juges est devenue, depuis sa création, une institution importante qui a entrepris des initiatives majeures pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, renforcer l’État de droit et améliorer la qualité et l’efficacité de l’administration de la justice », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son message adressé aux participants à la 67ᵉ réunion annuelle de l’Association internationale des juges.
« Aujourd’hui, l’Association internationale des juges constitue à la fois un espace de dialogue et de coopération internationaux visant à renforcer le pouvoir judiciaire, l’un des piliers fondamentaux de l’État de droit », a souligné le président Aliyev.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Aktau Asian Open 2025 : six judokas azerbaïdjanais remportent des médailles
- 11.10.2025 [22:05]
Onze judokas azerbaïdjanais disputeront le Grand Prix du Mexique
- 10.10.2025 [20:53]
Vladimir Poutine : J'espère que nous avons tourné la page
- 10.10.2025 [20:26]
Les participants à la conférence internationale visitent Choucha
- 10.10.2025 [19:26]
Les prix de l’or et de l’argent en hausse sur les bourses
- 10.10.2025 [17:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une baisse
- 10.10.2025 [17:16]
France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN
- 10.10.2025 [15:59]
Les cours du pétrole en régression sur les bourses mondiales
- 10.10.2025 [12:05]
Un écrivain hongrois reçoit le prix Nobel de littérature
- 09.10.2025 [20:45]
Signature de mémorandums d'accord dans le cadre du Forum Fintex 2025
- 09.10.2025 [14:21]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 09.10.2025 [13:53]
Un important réseau de trafic d’espèces protégées démantelé au Maroc
- 09.10.2025 [13:06]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 09.10.2025 [12:58]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 09.10.2025 [11:02]
Le « Forum Fintex 2025 » se déroule à Bakou
- 09.10.2025 [10:33]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la poste
- 09.10.2025 [10:01]
Cérémonie de clôture des IIIes Jeux de la CEI à Gandja MIS A JOUR
- 08.10.2025 [21:02]
L’Euronews consacre un reportage à la région azerbaïdjanaise d'Ismayilli
- 08.10.2025 [20:49]
Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite en Türkiye
- 08.10.2025 [19:51]
Le prix de l’or dépasse les 4 000 dollars sur les bourses
- 08.10.2025 [15:01]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 08.10.2025 [14:46]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses
- 08.10.2025 [14:07]
La 3e édition des Jeux de la CEI s’achève aujourd’hui
- 08.10.2025 [11:01]
Clôture du XIe Salon international du livre de Bakou
- 08.10.2025 [10:37]
Le président du parlement croate est en visite officielle en Azerbaïdjan
- 08.10.2025 [10:11]
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]