Ilham Aliyev : L’Association internationale des juges constitue un espace de dialogue et de coopération internationaux

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

« Regroupant les associations nationales de juges de près de 100 pays, l’Association internationale des juges est devenue, depuis sa création, une institution importante qui a entrepris des initiatives majeures pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, renforcer l’État de droit et améliorer la qualité et l’efficacité de l’administration de la justice », a estimé le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans son message adressé aux participants à la 67ᵉ réunion annuelle de l’Association internationale des juges.

« Aujourd’hui, l’Association internationale des juges constitue à la fois un espace de dialogue et de coopération internationaux visant à renforcer le pouvoir judiciaire, l’un des piliers fondamentaux de l’État de droit », a souligné le président Aliyev.