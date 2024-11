Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan a créé des conditions favorables à une paix durable dans le Caucase du Sud

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

En ayant pleinement rétabli son intégrité territoriale et sa souveraineté à la suite de la Guerre patriotique de 44 jours en 2020 et de l’opération antiterroriste d’une journée en 2023, l’Azerbaïdjan a créé des conditions favorables à une paix durable, à la stabilité et à une sécurité fiable dans le Caucase du Sud, ainsi que des opportunités très significatives pour établir de nouvelles relations de coopération dans notre région et au-delà.

C’est ce qui ressort de la lettre adressée par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux participants de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP).

Il est indiqué dans la lettre que l’Azerbaïdjan promeut un agenda de paix constructif et présente des propositions et initiatives importantes dans ce domaine. Avec sa position de principe, l’Azerbaïdjan agit efficacement en s’appuyant sur ses intérêts nationaux ainsi que sur les normes et principes du droit international.

« Il est bien connu que les conflits armés entraînent des pertes humaines, la destruction des infrastructures sociales et, dans de nombreux cas, le déclin économique et des défis graves en matière de sécurité, ainsi que des dommages considérables à l'environnement avec des conséquences graves qui perdurent pendant des décennies », souligne le président de la République.