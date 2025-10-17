Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan a été depuis toujours un lieu unique où différentes civilisations se rencontrent

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan a toujours été un lieu unique où différentes civilisations se rencontrent et où les cultures, les religions et les traditions se sont façonnées dans un climat d’influences réciproques », indique le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants à la 4e réunion du Conseil culturel asiatique de l’ICAPP.

Le chef de l’État souligne que la coexistence harmonieuse des représentants de toutes les religions et de tous les groupes ethniques, dans le respect mutuel, la confiance et la paix, avait joué un rôle important dans le développement socio-politique du pays multinationale et multiconfessionnel.

« La préservation des traditions de multiculturalisme et de tolérance fait partie intégrante des fondements socioculturels de la société azerbaïdjanaise et représente l’une des principales orientations de la politique publique », souligne le président Ilham Aliyev.