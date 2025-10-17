Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan a été depuis toujours un lieu unique où différentes civilisations se rencontrent
Bakou, 17 octobre, AZERTAC
« L’Azerbaïdjan a toujours été un lieu unique où différentes civilisations se rencontrent et où les cultures, les religions et les traditions se sont façonnées dans un climat d’influences réciproques », indique le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants à la 4e réunion du Conseil culturel asiatique de l’ICAPP.
Le chef de l’État souligne que la coexistence harmonieuse des représentants de toutes les religions et de tous les groupes ethniques, dans le respect mutuel, la confiance et la paix, avait joué un rôle important dans le développement socio-politique du pays multinationale et multiconfessionnel.
« La préservation des traditions de multiculturalisme et de tolérance fait partie intégrante des fondements socioculturels de la société azerbaïdjanaise et représente l’une des principales orientations de la politique publique », souligne le président Ilham Aliyev.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale
- 16.10.2025 [20:35]
Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan
- 16.10.2025 [20:20]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 16.10.2025 [14:12]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
- 16.10.2025 [12:04]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur hausse sur les bourses
- 16.10.2025 [10:48]
La coopération entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas au menu des discussions
- 15.10.2025 [20:25]
L’Azerbaïdjan et la Hongrie discutent des perspectives de leur coopération
- 15.10.2025 [19:27]
Pourquoi plus de 670 millions de personnes souffrent-elles de la faim ?
- 15.10.2025 [17:41]
Le prix de l’or enregistre une hausse de plus de 44 dollars
- 15.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 15.10.2025 [15:14]
La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi
- 15.10.2025 [12:53]
Le nouveau secrétaire général de la TURKPA prend ses fonctions
- 15.10.2025 [12:06]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en chute de plus de 3 pour cent
- 15.10.2025 [11:46]
Le nombre de la population azerbaïdjanaise rendu public
- 14.10.2025 [21:04]
Cérémonie d'ouverture de l'exercice militaire conjoint « Unité – 2025 »
- 14.10.2025 [20:34]
Les présidents des parlements azerbaïdjanais et turc se déplacent à Lahore
- 14.10.2025 [19:07]
Visite de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan
- 14.10.2025 [18:13]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 14.10.2025 [15:15]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en légère baisse sur les bourses
- 14.10.2025 [13:11]
Bakou accueiile la 30ème édition de la Semaine de la construction caspienne
- 14.10.2025 [13:00]
L’ONU tiendra une session de la CNUCED à Genève
- 14.10.2025 [11:42]
Communiqué sur la réunion trilatérale Azerbaïdjan-Iran-Russie adopté
- 14.10.2025 [11:07]
Le prix de l’or poursuit son augmentation sur les bourses
- 14.10.2025 [11:01]
Les vice-Premiers ministres azerbaïdjanais et russe s’entretiennent à Bakou
- 13.10.2025 [19:46]
Azerbaïdjan : le PIB augmente de 1,3 %
- 13.10.2025 [15:17]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 13.10.2025 [14:22]
La compagnie aérienne AZAL ajoute un autre Airbus A320neo à sa flotte
- 13.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 93 dollars
- 13.10.2025 [11:06]