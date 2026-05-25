Ilham Aliyev : L’Azerbaïdjan est désormais reconnu dans le monde comme un État de puissance intermédiaire

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Nos relations internationales sont très larges. Le nombre de pays souhaitant coopérer avec l’Azerbaïdjan augmente d’année en année », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la réunion consacrée aux questions agricoles.

Le chef de l’Etat a dit que l’Azerbaïdjan jouit d’une très haute réputation à l’échelle mondiale, d’une image très positive, ajoutant : « L’Azerbaïdjan est désormais reconnu dans le monde comme un État de puissance intermédiaire, et les entreprises de nombreux pays souhaitent coopérer avec nous dans divers domaines. »