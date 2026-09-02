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POLITIQUE

Ilham Aliyev : Le déminage humanitaire constitue le fondement de la création de zones d’habitation sûres

Ilham Aliyev : Le déminage humanitaire constitue le fondement de la création de zones d’habitation sûres

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

« Le déminage humanitaire constitue une condition fondamentale à la reconstruction des villes et à la création de zones d’habitation sûres. L’Azerbaïdjan est confronté à l’une des manifestations les plus graves de ce défi », a souligné le président de la République, Ilham Aliyev, dans son message adressé aux participants à la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines, tenue à Bakou.

Le chef de l'État a également souligné : « À la suite de près de 30 années d’occupation de ses territoires par l’Arménie, l’Azerbaïdjan est devenu l’un des pays les plus contaminés par les mines au monde. »

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