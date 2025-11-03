Ilham Aliyev : Le retour des Azerbaïdjanais dans l'Arménie actuelle ne doit pas effrayer le peuple et l'État arméniens

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Les Azerbaïdjanais n'ont jamais été atteints de la maladie de séparatisme », a indiqué le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l’Etat a souligné : « Notre peuple a contribué à la souveraineté des pays où il vit, et aujourd'hui, les Azerbaïdjanais, où qu'ils soient dans le monde, ne créent et ne créeront jamais de problèmes pour aucun État ni aucun peuple. Par conséquent, le retour des Azerbaïdjanais en Arménie ne doit pas effrayer le peuple et l'État arméniens ».