Ilham Aliyev : Le Rwanda a soutenu la majorité de nos initiatives visant à renforcer la solidarité au sein du Mouvement des non-alignés

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

« Le Rwanda a soutenu et rejoint la majorité de nos initiatives visant à renforcer la solidarité au sein du Mouvement des non-alignés », a souligné Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans sa déclaration à la presse avec son homologue rwandais Paul Kagame.

« Nous coopérons sans équivoque de manière active et constante et renforçons notre soutien mutuel au sein de l’ONU », a ajouté le président azerbaïdjanais.