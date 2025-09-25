Ilham Aliyev : Le sommet de Washington marque le début d'une nouvelle étape dans les relations Azerbaïdjan-États-Unis

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le sommet de Washington marque également le début d'une nouvelle étape dans les relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis.

C’est ce qu’a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

« J’ai signé, avec le président Donald Trump, le mémorandum d'entente entre les deux gouvernements sur la création d'un groupe de travail stratégique pour l'élaboration d'une Charte de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis », a déclaré le chef de l'État azerbaïdjanais. Il a ajouté que cela ouvrait de nouvelles perspectives de partenariat dans les domaines politique, économique, énergétique, de la connectivité régionale, de la défense, de la sécurité et d'autres encore.