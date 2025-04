Ilham Aliyev : Les champs Azeri-Tchirag-Gunechli, Chahdeniz et Abcheron contribuent à la sécurité énergétique de nombreux pays

Bakou, 4 avril, AZERTAC

« Les champs Azeri-Tchirag-Gunechli, Chahdeniz et Abcheron contribuent à la sécurité énergétique de nombreux pays », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de la 11ème réunion ministérielle du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional et de la 3ème réunion ministérielle du Conseil consultatif sur l’énergie verte, lancées vendredi au Palais Gulustan à Bakou.

« De nombreux autres champs de pétrole et de gaz entreront en exploitation dans quelques années. Des contrats ont déjà été signés et le programme de travail est en cours d’exécution. La construction des oléoducs – tels que les oléoducs Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Bakou-Soupsa – ainsi que celle du Corridor gazier méridional, a été réalisée, comme je l’ai dit, en coopération avec l’ensemble des participants », a précisé le chef de l’État.