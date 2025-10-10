Ilham Aliyev : Les événements comme les Jeux la CEI renforcent l’amitié et la coopération au sein et hors de la Communauté

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

« Les événements comme les Jeux la CEI renforcent l’amitié et la coopération au sein et hors de la Communauté », a estimé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion restreinte du Conseil des chefs d’État de la CEI, organiée à Douchanbé.

Le président de la République a souligné que les IIIes Jeux de la CEI que l’Azerbaïdjan avait abrité du 28 septembre au 8 octobre dernier dans l’ancienne ville de Gandja ainsi qu’à Guébélé, Göygöl, Yevlakh, Minguétchévir, Khankendi et Chéki, contribuaient à renforcer l’amitié et la coopération au sein et hors de la CEI, et favorisaient le développement des relations basées sur des intérêts réciproques et le respect mutuel.