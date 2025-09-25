Ilham Aliyev : Les négociations avec l’Arménie ont donné des résultats positifs car elles se sont déroulées uniquement sur une base bilatérale

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a partagé ses vues sur les négociations de paix avec l'Arménie dans son intervention lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le chef de l’État a dit : « Nous avons proposé cinq principes fondamentaux basés sur le droit international et avons présenté un projet de traité de paix. Le processus de négociation sur le texte du projet, qui a duré depuis l’octobre 2022 jusqu’à l'été 2025, a été lancé à notre initiative. Malgré diverses provocations, les négociations ont donné des résultats positifs car elles se sont déroulées uniquement sur une base bilatérale, sans aucune ingérence extérieure. »