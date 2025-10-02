Ilham Aliyev : Les relations azerbaïdjano-ouzbèkes bénéficient d’un agenda de coopération multiforme

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

« Les relations azerbaïdjano-ouzbèkes bénéficient d'un agenda de coopération multiforme », lit-on dans le message de félicitations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à son homologue ouzbek Chavkat Mirzioïev à l’occasion du 30e anniversaire l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan.

« Nous nous réjouissons de l'élargissement et de l'enrichissement de nouveau contenu de notre coopération mutuellement bénéfique de jour en jour dans les domaines politique, économique, commercial, industriel, énergétique, du transport et de la logistique, de la sécurité, de l'investissement, de l'agriculture, de l'humanitaire et autres. Les réalisations sans précédent que nous avons obtenues dans le cadre de notre coopération bilatérale en peu de temps contribuent au progrès de nos pays, au bien-être de nos peuples, à la coopération dans notre région, ainsi qu'à la prospérité et à la stabilité générales », souligne le président Ilham Aliyev.