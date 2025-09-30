Ilham Aliyev : L’Italie a toujours soutenu le développement des relations de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« L'Italie a toujours soutenu le développement des relations de l'Azerbaïdjan avec l'Union européenne, et nous le ressentons aujourd'hui », a indiqué le président Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec le président italien Sergio Mattarella.

Constatant que des avancées positives ont été réalisées ces dernières années dans les relations entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, le chef de l'État a souligné que le partenariat stratégique se manifeste tant dans les documents officiels, dans la vie quotidienne que dans la pratique.