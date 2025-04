Ilham Aliyev : Malheureusement, les actions de l’Arménie n’ont pas permis au Caucase du Sud de se développer

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« Malheureusement, l’occupation par l’Arménie des territoires de l’Azerbaïdjan n’a pas permis au Caucase du Sud de se développer comme une région plus ou moins intégrée. Nous avions toutes les chances pour cela, mais l’agression, les destructions et les souffrances du peuple azerbaïdjanais ne l’ont pas permis », a dit Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« Ainsi, le Caucase du Sud n’a pas été intégré. Pourtant, du point de vue économique, des routes de transport et, bien sûr, de la sécurité énergétique, cela aurait pu se produire. Si nous regardons les relations entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, nous verrons tous ces segments que je viens de mentionner : la sécurité énergétique, le transport, le dialogue politique, les investissements, les avantages économiques. Ainsi, l’Arménie s’est effectivement privée de cela et, en réalité, à cause de l’occupation et de l’agression, elle s’est privée de devenir un pays de transit, un pays de transit important pour les ressources énergétiques et les routes de transport de l’Azerbaïdjan », a souligné le président azerbaïdjanais.