Ilham Aliyev : Nos origines historiques et ethniques communes, ainsi que nos langues, nous unissent comme une famille

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

« Nos origines historiques et ethniques communes, ainsi que nos langues, nous unissent comme une famille », a déclaré Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

« Je souhaiterais souligner l’importance historique du premier Congrès turcologique organisé à Bakou en 1926 », a dit le chef de l’Etat, proposant que le centenaire du premier Congrès turcologique, qui aura lieu l’an prochain, soit célébré de manière solennelle dans le cadre de l’Organisation des États turciques.