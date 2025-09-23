Ilham Aliyev : Notre coopération énergétique avec l’Arabie saoudite a atteint un nouveau niveau

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

« La coopération énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite s’est développée pour atteindre un nouveau niveau », écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitation au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du Jour de la Proclamation du Royaume, fête nationale de l’Arabie saoudite.

« J’apprécie beaucoup les activités menées en Azerbaïdjan par la société ACWA Power de votre pays frère dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier la construction de la centrale éolienne Khyzy-Abchéron, qui sera la plus grande du Caucase. Ce projet joue un rôle important dans la diversification des relations économiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite. Par ailleurs, le niveau actuel de notre coopération mutuellement bénéfique dans le cadre de l’OPEP+ est également louable », souligne le président azerbaïdjanais.