Ilham Aliyev : Notre coopération énergétique avec l’Arabie saoudite a atteint un nouveau niveau
Bakou, 23 septembre, AZERTAC
« La coopération énergétique entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite s’est développée pour atteindre un nouveau niveau », écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitation au Gardien des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du Jour de la Proclamation du Royaume, fête nationale de l’Arabie saoudite.
« J’apprécie beaucoup les activités menées en Azerbaïdjan par la société ACWA Power de votre pays frère dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier la construction de la centrale éolienne Khyzy-Abchéron, qui sera la plus grande du Caucase. Ce projet joue un rôle important dans la diversification des relations économiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite. Par ailleurs, le niveau actuel de notre coopération mutuellement bénéfique dans le cadre de l’OPEP+ est également louable », souligne le président azerbaïdjanais.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Cerfs sauvés par l’IDEA ont été relâchés dans une réserve
- 22.09.2025 [20:41]
Le IIIe Forum sur la sécurité de Bakou
- 22.09.2025 [19:36]
L’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est en danger
- 22.09.2025 [18:27]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley décroche le bronze
- 22.09.2025 [16:14]
Le régime de confinement spécial prolongé en Azerbaïdjan
- 22.09.2025 [12:24]
Le premier Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan débute à Bakou
- 22.09.2025 [10:25]
REPORTAGE PHOTO depuis le GP d’Azerbaïdjan de Formule 1
- 21.09.2025 [20:57]
Mondiaux de para-natation : Roman Saley sacré champion du monde
- 21.09.2025 [20:50]
Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:32]
Le Canada reconnaît l’État de Palestine
- 21.09.2025 [20:26]
Le président rwandais termine sa visite officielle en Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [20:20]
F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan
- 21.09.2025 [17:03]
Formule 1: le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025 a démarré
- 21.09.2025 [15:10]
Cérémonie d’ouverture du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 à Bakou
- 21.09.2025 [15:00]
Le vainqueur de la course du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 2 dévoilé
- 21.09.2025 [14:54]
Formule 1 : Course terminée pour les qualifications du GP d'Azerbaïdjan
- 20.09.2025 [18:15]
Début des qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1
- 20.09.2025 [16:12]
Le contrat pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 a été prolongé
- 20.09.2025 [16:10]
GP d’Azerbaïdjan : La course Sprint de Formule 2 est lancée
- 20.09.2025 [14:25]
Formule 1 GP d’Azerbaïdjan : le troisième essai libre débute à Bakou
- 20.09.2025 [12:38]
Bakou : le président rwandais Paul Kagame visite l’Allée des Martyrs
- 20.09.2025 [12:32]
Le président rwandais visite l’Allée d’Honneur à Bakou
- 20.09.2025 [11:49]