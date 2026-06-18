Ilham Aliyev : Nous n'oublierons jamais ce que les forces d'occupation arméniennes ont fait à notre peuple

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« Nous n'oublierons jamais ce que les forces d'occupation arméniennes ont fait à notre peuple et à nos villes, et nous n'oublierons jamais la destruction de 65 mosquées », a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Les Arméniens ont gardé des porcs et d'autres animaux dans les mosquées et nous n'oublierons jamais cela », a ajouté le chef de l’Etat.