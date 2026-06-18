Ilham Aliyev: Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan occupe la première place en termes de géographie de son approvisionnement en gazoducs

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« En ce qui concerne l'approvisionnement en gaz naturel, l'Azerbaïdjan occupe aujourd'hui la première place du point de vue géographique de ses approvisionnements par gazoduc », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture des Assemblées annuelles de 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Nous fournissons du gaz naturel à 16 pays, et ce nombre augmente d'année en année », a précisé le chef de l'État.