Ilham Aliyev: L’Azerbaïdjan et le Vietnam ont toutes les chances de développer davantage leur potentiel de coopération

Bakou, 6 mai, AZERTAC

« Nos pays ont toutes les chances de développer davantage leur potentiel de coopération dans divers domaines », a dit le président de la République Ilham Aliyev dans son interview accordée au Vietnam News Agency.

Evoquant les relations commerciales et économiques, le chef de l'État a souligné : Il existe de nombreuses possibilités de coopération, qui non seulement stimuleront la croissance économique, mais créeront également une base durable pour des partenariats mutuellement bénéfiques, qui, à leur tour, contribueront à une plus grande diversification de nos économies.