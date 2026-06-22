Ilham Aliyev: Nous avons toujours soutenu et continuerons de soutenir la politique de neutralité du Turkménistan

Bakou, 22 juin, AZERTAC

En tant qu'amis et frères, nous nous réjouissons toujours de vos succès, y compris sur la scène internationale, et avons toujours soutenu et continuerons de soutenir la politique de neutralité du Turkménistan, qui bénéficie déjà d'un large soutien populaire à travers le monde.

C’est ce qu’a indiqué le président de la République Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse avec son homologue turkmène Serdar Berdymoukhamedov.