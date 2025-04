Ilham Aliyev: Nous avons travaillé activement à la transformation du MNA en une organisation influente

Bakou, 9 avril, AZERTAC

« En ce qui concerne le Mouvement des non-alignés, nous avons apporté une aide précieuse à tous les États membres pendant quatre ans. Nous avons laissé un bel héritage au Mouvement des non-alignés », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son intervention lors du forum international portant sur le thème « Vers un nouvel ordre mondial » à l’Université ADA.

« À un certain stade, ce mouvement a commencé à s'essouffler. Nous avons donc insufflé un nouveau dynamisme. Nous avons lancé la Plateforme parlementaire, qui a été un succès, et la Plateforme jeunesse. Il s’agit de deux héritages importants de l’Azerbaïdjan, et nous avons travaillé activement au développement institutionnel du Mouvement des non-alignés et à sa transformation potentielle en une organisation influente », a dit le président azerbaïdjanais.