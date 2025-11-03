Ilham Aliyev: Nous travaillons sur un large éventail de programmes avec des entreprises possédant une vaste expérience en cybersécurité

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

« Les cyberattaques sont désormais monnaie courante dans le monde entier. Cette année, l'Azerbaïdjan n'a pas été épargné par ce phénomène », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors d’une réunion dédiée au 80e anniversaire de l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan.

Le chef de l'État a ajouté : « Nous travaillons avec des partenaires et des entreprises internationales possédant une vaste expérience dans ce domaine sur des programmes très ambitieux afin de pouvoir nous protéger et nous défendre au maximum. »