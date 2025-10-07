Ilham Aliyev propose l’organisation en Azerbaïdjan d’un exercice militaire conjoint des pays membres de l’Organisation des États turciques

Bakou, 7 octobre, AZERTAC

Dans son discours lors du 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a proposé l’organisation en Azerbaïdjan d’un exercice militaire conjoint des pays membres de l’Organisation des États turciques.

« Compte tenu de la large coopération entre nos pays dans les domaines militaire, de la défense et de la sécurité, nous proposons l’organisation d’un exercice militaire conjoint des pays membres de l’Organisation des États turciques en Azerbaïdjan, en 2026 », a-t-il dit.