Ilham Aliyev remet les clés des appartements aux habitants des villages de Memmedbeyli et Aghaly de la région de Zenguilan VIDEO

Zenguilan, 28 octobre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le 28 octobre les habitants des villages de Memmedbeyli et Aghaly de la région de Zengilan.

Le chef de l’État a remis les clés des appartements aux résidents installés dans ces villages.

Le président Ilham Aliyev a déclaré :

« Bienvenue ! Aujourd’hui, c’est une journée très joyeuse pour les habitants des villages d’Aghaly et de Memmedbeyli. Une centaine de nouvelles familles sont installées aujourd’hui dans le village d’Aghaly, dont les limites s’étendent encore davantage. De belles maisons et bâtiments ont été construits pour 180 familles dans le village de Memmedbeyli. Je sais que vous venez tout juste d’arriver ici et que vous n’avez guère eu le temps de vous installer. Mais bien sûr, dans les prochains jours, vous vous installerez pleinement et vivrez une vie confortable et prospère dans votre terre natale. Je vous félicite chaleureusement à cette occasion. Bienvenue dans votre patrie natale. C’est vraiment une journée merveilleuse. Le jour présent marque la prochaine étape du programme du Grand retour. Vous savez que nous avons également lancé ce programme dans la région de Zenguilan. Les habitants vivent déjà depuis trois ans et demi dans le premier village, Aghaly. De très bonnes conditions y ont été créées et maintenues. Je viens de traverser Aghaly. En me familiarisant avec les nouveaux bâtiments, j’ai constaté que toutes les cours s’étaient transformées en magnifiques jardins. Lorsque nous avions remis ce lieu aux anciens déplacés internes, il était désertique – tout comme le village de Memmedbeyli, où il n’y a pas encore beaucoup d’arbres. Mais au fil des années, les habitants ont eux-mêmes construit, créé, planté et cultivé la terre. Le gouvernement a fait tout le nécessaire et a fourni aux résidents des conditions exceptionnelles. Je suis donc certain que vous vivrez ici confortablement. Vous le méritez. Vous avez vécu de nombreuses années dans des conditions difficiles. La vie d’un déplacé interne est très éprouvante. Mais ces jours sont désormais révolus. Depuis près de cinq ans, l’Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale. D’importants travaux de construction sont en cours dans toutes les terres libérées, la région de Zenguilan y comprise. Permettez-moi de rappeler que nous avons lancé le premier programme du Grand retour depuis la région de Zenguilan. Aujourd’hui, la construction du premier complexe résidentiel de la ville de Zenguilan est presque achevée. La construction d’autres bâtiments, d’une école et d’un hôpital est également en cours. La mosquée de Zenguilan a été construite, c’est une belle œuvre architecturale. On y trouve également le Centre des congrès et l’Aéroport international de Zenguilan. En d’autres termes, ce lieu et cette région deviendront l’un des carrefours de transport les plus importants. Le corridor de Zenguézour et celui de l’Araz (Araxe) passeront par ici. Par conséquent, cette région a un avenir prometteur, tout comme celui de tout le Karabagh et le Zenguézour oriental. La réalité d’aujourd’hui, avec les villes et villages que nous avons construits, en est la preuve. Les Arméniens ont détruit nos terres ancestrales, mais nous sommes le peuple qui construit et crée. Nous avons chassé l’ennemi de nos terres. Aujourd’hui, nous sommes ceux qui construisent et créent dans notre terre natale, en aménageant les conditions, en construisant des bâtiments et des mosquées, et en restaurant les monuments historiques. En d’autres termes, nous, les propriétaires de ces terres, sommes revenus et y vivrons pour toujours. Je vous souhaite également une vie heureuse. Je vous félicite encore une fois. »

Les habitants ont remercié le président Ilham Aliyev pour l’attention portée et les conditions créées.

Ensuite, s’est tenue la cérémonie de remise des clés des appartements.

Par la suite, le président de la République et les habitants ont posé ensemble pour des photos.